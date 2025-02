Harald Lassen Opplevelser Fra N (Jazzland/edel)

Harald Lassen will sich möglichst unvoreingenommen mit der Welt, mit der Natur in Beziehung setzen. Für den Multiinstrumentalisten aus der Nähe von Kristiansand heißt das, viele Klangquellen zu integrieren: Saxofon, Trompete, Klavier und auch verschiedene Perkussionsinstrumente. Weitere Energiepunkte sind zwei Musiker, mit denen er nie zuvor gespielt hat: der Bassist Bádour Reinert Poulsen und der Schlagzeuger Veslemøy Narvesen. Am Ende soll ein transpersoneller Flow stehen, etwas, das Musik ist, ohne zielstrebig geformt worden zu sein. Klar, im Prinzip geht das eigentlich nicht. Trotzdem macht „Opplevelser Fra N“ Spaß beim Hören. Denn Lassens wildstilistische Mischung aus Free-Elementen, Texturen, Motivandeutungen und Assoziationsräumen bleibt konstruktiv in der Wirkung. Es kommt etwas zielloses, aber zugänglich Musikalisches dabei heraus. Womöglich ein echter Flow.