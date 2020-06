Frachter Virgo (Unit/Membran)

Sängerin Julia Frach und Bassklarinettist und Tenorist Sebastian Wagner bilden die Keimzelle des Sextetts Frachter, zu dem außerdem noch Akkordeon, Gitarre, Bass und Schlagzeug gehören. Frachs unangestrengter Gesang bildet zusammen mit einer warmen Jazzgitarre, sanften Akkordeon-Sounds und den einfallsreichen Bläser-Einwürfen Wagners das Klanggewand der Band, die locker zwischen lässig groovenden Popsongs („Messie“) und originell interpretierten Covern („Cry Me A River“, „She’s A Maniac“) changiert. In den Songs ist immer genug Raum für kurze und entsprechend prägnante Soli. Im Vordergrund stehen aber die Geschichten, die von Frach, gerne auch mal mit rhythmischen und stilistischen Abweichungen vom erwartbaren Klangideal („Patterns“), erzählt werden; manchmal gerät Frachter gar in eine leicht düstere Indie-Rock-Ästhetik („Uncaging“). „Virgo“ ist wie eine frische Frühlingsbrise und kommt daher gerade recht.