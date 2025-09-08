Fosterchild Order At Agan Live Boomslang/Galileo MC

Klassischer als mit Trompete, Saxofon, Piano, Bass und Schlagzeug kann eine Jazzgruppe gar nicht aufgestellt sein. Das deutsch-dänische Quintett Fosterchild mit Trompeter Kasper Tranberg, Saxofonist und Klarinettist Sebastian Gille, Pianist Jacob Anderskov, Bassist David Helm und Drummer Fabian Arends bewegt sich dennoch weitab aller ausgetretenen Be- und Hardbobpfade. Die fünf Routiniers geben sich superentspannt dem Flow des Augenblicks hin. Sie nehmen sich auf diesem Live-Album vom Ende einer ausgedehnten Tour die Freiheit der vorbehaltslosen Kreation, ohne jemals die Kontrolle zu verlieren oder sich gegenseitig in den Weg zu treten. Freiheit kann ja sehr unterschiedlich definiert sein, aber was dieses Quintett hier auf seinem dritten Album anbietet, ist ein Höchstmaß an gegenseitiger Zugewandtheit, bei dem es zu keinem Augenblick um jene Vermeidungshaltungen geht, die sich im Free Jazz so oft breitmachen. Dieses Album steht mehr als für alles andere für einen radikalen musikalischen Positivismus.