Florian Favre Idantitâ #Revisited (Traumton/Indigo)

Florian Favre ist ein gutes Beispiel dafür, wie herausfordernd es sein kann, als Künstler in seiner Welt beheimatet zu sein. Aufgewachsen in den Traditionen seiner Heimatregion Fribourg, hat sich der Schweizer Pianist ursprünglich wenig für das Alte interessiert, bis er sich für das Soloprogramm „Idantitâ“ in die – oft gesungenen – Melodien von einst vertiefte. Für zwei Auftritte 2023 erweiterte er das Konzept auf ein Ensemble mit Gesang, Oud, Gitarre, Geige, Cello und Euphonium. Die Revisited-Aufnahme des Programms setzt sich daher aus zwei Konzertmitschnitten zusammen und präsentiert eine stellenweise kantige und durchweg energiedichte Erweiterung der Erkundungen. Sie geht auf Kosten der Intimität des Soloeindrucks, wirkt vor allem bei einigen Stimm- und Oudpassagen sehr live und rau, an anderer Stelle durch die umarmenden, auch klassiknahen Arrangements aber emotional dicht gefüllt. Es ist eine Umdeutung, die das Soloprogramm neu färbt, es in seiner Bedeutung jedoch wenig verändert.