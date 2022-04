Farbraum Duo Mimikry (Unit/Membran)

Das Farbraum Duo besteht aus dem Saxofonisten und Bassklarinettisten Simon Becker-Foss und dem Gitarristen David Mohr. Zusammen erkunden sie weitgehend Eigenkompositionen, haben aber auch Standards wie „Moonlight In Vermont“ im Programm. Dabei entwickeln sie eine enorme Reibung, kommen aber auch in halsbrecherischen Unisonopassagen zusammen und begeben sich in den Raum der abstrakten Klangforschung. Mit getupften Linien treibt Mohr in lyrischen Momenten den gemeinsamen Dialog voran, während Becker-Foss seinen Instrumenten intime Klänge entlockt, aber auch mit expressiven Überblastechniken arbeitet. Die gemeinsam entwickelte Musik hat viel Witz und die stilistische Bandbreite der beiden Protagonisten scheint nahezu unerschöpflich. Schon Titel wie „Picture Of A Horse“ oder „Murphy’s Law“ zeugen von dem skurrilen Humor der beiden Musiker, die Rollen als Solist oder Begleiter sind nie eindeutig festzulegen und machen „Mimikry“ zu einem Album voller Überraschungen.