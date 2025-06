Fabian Dudek This Every Place Traumton/Indigo

Die Musik des Altsaxofonisten und Komponisten Fabian Dudek klingt immer ein wenig eigenwillig. Und sie stilistisch exakt einzuordnen, fällt auch nicht so leicht. Kein Wunder bei einem Musiker, der so unterschiedliche Künstler wie den Free-Jazzer Peter Brötzmann, den Komponisten Charles Ives oder die Surf-Popband Beach Boys als Inspirationsquellen nennt. Krumme Metren und sich stets wandelnde Rhythmen prägen seine Kompositionen. Die haben aber dennoch immer wieder auch einen wunderbaren Fluss – und sind wie gemacht für Soloausflüge oder Zwiegespräche von zwei Bläsern, hat Dudek doch die Tenor- und Sopransaxofonistin Ingrid Laubrock als Gast eingeladen. Es sei das erste Mal gewesen, dass er für zwei Saxofone Musik geschrieben habe, so Dudek. Und die Kollaboration mit der kreativen und ebenso ausdrucksstarken Kollegin entfaltet ihren Reiz auf „This Every Place“. Auch dass Tastenmann Felix Hauptmann hier neben dem Klavier verstärkt einen Synthesizer einsetzt, bringt neue Soundaspekte in die zeitgenössischen, schillernden und energiegeladenen Klangwelten von Dudek, die ganz am Schluss überraschenderweise zum HipHop herüberblinzeln.