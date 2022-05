Eugen & Roger Cicero Cicero – Zwei Leben, eine Bühne (In+Out/edel)

Der offizielle Soundtrack zum berührenden Dokumentarfilm über einen erfolgreichen Vater und seinen nicht minder erfolgreichen Sohn lässt noch einmal zwei große, leider schon verstorbene Musikerpersönlichkeiten am Hörer vorbeiziehen. Beide einte die große Musikalität, die Unverwechselbarkeit, aber auch das Schicksal des frühen Todes an einem Hirninfarkt. Was der Vater, Eugen Cicero, nicht hinbekam, nämlich sich auch kommerziell zu vermarkten, das gelang Sohn Roger mit seinen auf Deutsch gesungenen Swingnummern dagegen bestens. Wie großartig aber beide waren, das lässt sich in knapp 80 Minuten und auf 15 Titeln hier noch einmal nachhören: das so perlende Klavierspiel von Eugen Cicero auf der einen Seite, die Lässigkeit beim Singen von Roger Cicero auf der anderen. Zu hören sind hier auch bislang nicht auf Tonträger veröffentlichte Nummern wie ein Coversong des Prince-Klassikers „Kiss“, den Roger Cicero cool und doch mit heißem Herzen interpretiert. Bobby Hebbs Klassiker „Sunny“, live gespielt von Eugen Cicero, ist ein weiteres Glanzlicht dieser insgesamt recht interessant zusammengestellten Kompilation.