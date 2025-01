Empirical Wonder Is The Beginning (Whirlwind Recordings/Indigo)

Seit mittlerweile 15 Jahren gibt es schon das britische Quartett Empirical, das sich nun mit einer ersten Platte in voller Länge seit 2016 zurückmeldet und zeigt, dass diese Band, verstärkt durch die beiden Gäste Jason Rebello (Piano) und Alex Hitchcock (Tenorsaxofon), einiges noch zu sagen hat. Altsaxofonist Nathaniel Facey, Bassist Tom Farmer, Vibrafonist Lewis Wright und Drummer Shaney Forbes trumpfen auf „Wonder Is The Beginning“ mit sieben Eigenkompositionen allererster Güte auf. Mit Songs, die melodiös und sanft fließen, aber auch bissig, von komplexen Rhythmusstrukturen und scharfen Saxofonlinien durchsetzt, richtig viel Spaß machen: weil sie klanglich vielseitig und immer frisch klingen; weil Virtuosität hier wunderbar in einen schillernden Gruppensound eingebettet wird; weil etwa die beiden Saxofonisten zu spannenden Dialogen untereinander einladen. So klingt moderner, kreativer Jazz auf der Höhe der Zeit!