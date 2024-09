Emmet Cohen Vibe Provider (Mack Avenue/in-akustik)

Stimmungen sind in der Psychologie zum Beispiel Emotionen, beim Flügel nennt man das unter anderem das Stimmen der Saiten. Auf seinem neuen Album „Vibe Provider“ (deutsch: „Stimmungsmacher“) verbindet der in New York lebende Pianist Emmet Cohen beides zu einem eleganten, leichtfüßigen Spaziergang, etwa die Fifth Avenue entlang oder über die High Line Richtung Soho – wie zum Beispiel im Eröffnungsstück „Lion Song“. Neben eigenen Kompositionen widmet sich Cohen auch Standards wie „The Surrey With The Fringe On Top“ aus dem Musical „Oklahoma“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein oder traditioneller Musik wie „Hinei Ma Tov“, einer jüdischen Hymne, die bei Sabbatfesten gesungen wird. Man hört dem Album Cohens, der mit vielen Größen des Jazz wie Ron Carter oder Joe Lovano auftrat, seine Ausbildung als klassischer Pianist an. Gekonnt verbindet er beides zu einem ornamentalen Geflecht, das seiner Band Raum für improvisatorische Freiräume öffnet. Virtuos und entspannt.