Elbtonal Percussion Hamburg (Dude/Echo Beach/Indigo)

Ihr 25-jähriges Bestehen feiert das Hamburger Quartett Elbtonal Percussion mit einem sehenswerten DVD/CD-Package. An verschiedenen Orten in Hamburg, darunter U-Bahn-Stationen, der Boxkeller „Zur Ritze“, das Hansa-Theater und das Millerntor-Stadion führen Jan-Frederick Behrend, Andrej Kauffmann, Stephan Krause und Sönke Schreiber verschiedene Kompositionen auf, die die perkussive Vielfalt feiern. Dass sie auch einen Radiohead-Song wie „Daydreaming“ in ihre Welt entführen können, spricht für die breite Perspektive der Band. Daneben stehen Werke von Neutönern wie Iannis Xenakis („Rebonds B“), Klassiker des Minimalismus von Steve Reich („Music For Pieces Of Wood“) und das elegante „Marimba Spiritual“ des Japaners Minoru Miki. Die lauernde Spannung der Musik ergibt sich auch aus der Tatsache, dass man nie weiß, was einen als Nächstes erwartet. Besinnliche Momente wie Evelyn Glennies „A Little Prayer“ schließt das nicht aus.