Dominik Raab Quartet Choose Loose (Laika/Rough Trade)

Es ist eine prächtig swingende Musik, die der Schlagzeuger Dominik Raab auf dem Debütalbum seines Quartetts offeriert. Dabei hat er beeindruckende Musiker an seiner Seite: Neben dem Saxofonisten Tony Lakatos sind es der amerikanische Bassist Doug Weiss und der Pianist Billy Test, ebenfalls Amerikaner und seit vier Jahren bei der WDR Big Band zu Hause. Raab hat ein Faible für süffige, oft riff-orientierte Themenköpfe, die von Lakatos in unnachahmlicher Prägnanz ausformuliert werden. Songs wie „Boss Gloss“, der munter hüpfende Auftakt „Mebop“ oder der von John Coltrane inspirierte „Cringe Worm“ stünden wohl jeder Blue-Note-Session aus den 1960er-Jahren gut zu Gesicht. Dass man auch heute noch so eine Musik mit Gewinn spielen kann, wenn man über Musiker mit Herzblut und einem Sinn für Swing und satten Groove verfügt, dafür ist „Choose Loose“ der Beweis – eine sinnlich schleichende Ballade wie „Kind Mind“ eingeschlossen.