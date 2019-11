Devi's World Of Sound

Eigentlich kommt die Sängerin Devi Reith aus den Niederlanden, aber mit dem Gitarristen Felix Utzinger gründete sie in der Schweiz ihre World-Of-Sound-Band. Der Name ist trefflich gewählt, spielt das Quintett auf seinem Debüt doch eine vielseitige Musik voller poetisch-gefühlvoller Melodien, in denen sich zwischen subtil detailreich bis treibend rhythmisch ein breites Spektrum an Stimmungen enthüllt. Dabei sind Devi und ihre Kollegen aber weit entfernt davon, in so etwas wie eine gefällige Beliebigkeit abzugleiten. Vielmehr überzeugen diese zwölf Jazzsongs, in denen die Sängerin auch mal in ihrer Muttersprache zu hören ist, durch eine kraftvolle Eigenständigkeit, mit der die fünf Musiker ihren ganz eigenen Klangraum füllen und damit beim Hörer sicher so manch prickelnde Gänsehaut erzeugen.