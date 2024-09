Denver Cuss Leaving Me (Broken Silence Records/Broken Silence)

Die britische Sängerin und Songwriterin Denver Cuss hat ein vielseitiges Ensemble um sich versammelt, um in insgesamt drei verschiedenen Studios ihr neues Repertoire einzuspielen. Ihre Songs sind in den Gefilden von 1960er-Jahre-Soul, Doo Wop und R‘n'B zu verorten. Mit karamellweicher, souliger Stimme erzählt sie ihre gefühlsgeladenen Geschichten von Romantik, Sinnsuche und Herzschmerz. Rhythmisch und harmonisch präzise eingerahmt durch ein dicht interagierendes Ensemble mit gelegentlichen Soloparts der Instrumentalisten, ergänzt um Background-Vocals und knackige Bläserriffs, gestaltet sie flottere, tänzerische Songs (unter anderem „Come Back To Me“) und melancholisch durchwirkte Balladen bis hin zu bluesgefärbten Stücken (unter anderem „River’s Invitation“).