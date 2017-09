Auf „Dee Dee’s Feathers“, dem musikalischen Ausflug nach New Orleans vor zwei Jahren, folgt nun ein Trip in die Stadt ihrer Geburt. Und hier in Memphis hat Dee Dee Bridgewater sich konsequent in die Royal Studios begeben, in Willie Mitchells legendäre Werkstatt, wo dessen Sohn Lawrence Boo die Produktion des Albums gemeinsam mit dem Fusion-Saxer Kirk Whalum und Dee Dees Tochter Tulani übernommen hat. In diesem Zentrum des Souls covert die Sängerin mit ihrer unglaublich facettenreichen Stimme nicht einfach einige Hits aus der großen Ära des Southern-Soul, sie nimmt die Originale zum Anlass für eigene Ausgestaltungen. So verwandelt sie B.B. Kings „The Thrill Is Gone“ in einen herben Disco-Funk, während „Hound Dog“ eine coole Portion Voodoo abbekommt und ihre wuchtige Interpretation von „Going Down Slow“ mit Call&Response und funky Bläsern den Klassiker von Bobby Bland wie ein Understatement wirken lässt. Aus dem Repertoire der Staple Sisters, von Al Green, Isaac Hayes, Otis Redding oder Ann Peebles hat das Produzententeam ein Kostüm geschneidert, das der Vitalität der stimmgewaltigen Sängerin ziemlich entgegenkommt.