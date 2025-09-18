David Weiss Sextet Auteur Origin Records/Bertus

Auf „Auteur“ verbindet der Trompeter David Weiss mitreißende Energie und kompositorische Raffinesse zu einem Album, das klingt wie eine erstklassige Livesession – direkt, intensiv und voller Spielfreude. Die Musik wurzelt in der Hard- und Post-Bop-Tradition, doch sie bleibt nie stehen: komplexe Strukturen, moderne Klangfarben und detailreich ausgearbeitete Arrangements lassen jeden Track frisch und gegenwärtig wirken. Die Bläser agieren als eng verzahntes Kollektiv, lösen sich aber immer wieder in ausdrucksstarke, individuelle Soli auf. Die Rhythmusgruppe treibt das Geschehen mit pulsierender Dynamik und sensibler Interaktion voran. Weiss, seit über 25 Jahren Bandleader, zeigt mit „Auteur“, wie innovativ Tradition klingen kann, wenn sie mit Tiefe, Erfahrung und Neugier gelebt wird.