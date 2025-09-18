David Weiss Sextet

Auteur

Origin Records/Bertus

David Weiss Sextet – Auteur (Cover)Auf „Auteur“ verbindet der Trompeter David Weiss mitreißende Energie und kompositorische Raffinesse zu einem Album, das klingt wie eine erstklassige Livesession – direkt, intensiv und voller Spielfreude. Die Musik wurzelt in der Hard- und Post-Bop-Tradition, doch sie bleibt nie stehen: komplexe Strukturen, moderne Klangfarben und detailreich ausgearbeitete Arrangements lassen jeden Track frisch und gegenwärtig wirken. Die Bläser agieren als eng verzahntes Kollektiv, lösen sich aber immer wieder in ausdrucksstarke, individuelle Soli auf. Die Rhythmusgruppe treibt das Geschehen mit pulsierender Dynamik und sensibler Interaktion voran. Weiss, seit über 25 Jahren Bandleader, zeigt mit „Auteur“, wie innovativ Tradition klingen kann, wenn sie mit Tiefe, Erfahrung und Neugier gelebt wird.

Text
Paula Rösner
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 18. Sep 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

49. Leipziger Jazztage »Mapping Music«

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Gesobau Jazz & Soul Award 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü