David Helbock & Julia Hofer

Faces Of The Night

ACT/edel

David Helbock & Julia Hofer – Faces Of The Night (Cover)Die vielfältigen Gesichter der Nacht, tanzend und traumverloren: Meditativ beginnt das Album „Faces Of The Night“ mit Gurdjieffs „Women’s Dance“ als Duett des österreichischen Pianisten David Helbock mit dem tief gestrichenen Cello der ebenfalls aus Österreich stammenden Julia Hofer. In einer verdichteten, intensiven Erzählung entsteht ein Spannungsfeld aus einfühlsamen Neuinterpretationen aus dem großen Songbook des Jazz, wie Eddie Harris‘ „Freedom Jazz Dance“ oder Monks „Round Midnight“, aber auch klassischen Werken – neben Gurdjieff auch Schumann sowie Songs von Prince. Dabei zeigt Hofer, dass sie auch als Bassistin virtuos nuancieren und Genrebegrenzungen von Pop, Jazz oder Klassik auflösen kann. Wunderbar ergänzt durch das nächtlich schimmernde Cover-Kunstwerk von Tanka Fonta „The Meditative Movements“.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 08. Sep 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

