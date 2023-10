David Helbock Austrian Syndicate (ACT/edel)

Wer mit der Musik des Vorarlberger Pianisten David Helbock vertraut ist, kennt ihn als höchst originellen und humorbegabten Menschen. Weil bei ihm immer eine Spur Schalk, etwas Spitzbübisches wahrnehmbar ist, könnte man auch auf die Idee kommen, dass das, was er da jetzt auf Synthies treibt, eine liebevolle Verballhornung der Sounds von anno dazumal sein könnte. Aber sicher ist sich der Rezensent nicht. Mit seinem „Austrian Syndicate“, dem neben dem Pianisten Peter Madsen und dem Perkussionisten Claudio Spieler auch das bewährte Rhythmusteam Raphael Preuschl (Bass, Bassukulele) und Herbert Pirker (Drums) angehören, unternimmt er eine Zeitreise in die 1970er- und ‚80er-Jahre, in die Klangwelt von Weather Report und Konsorten. Mit ihren Gästen (Fred Wesley, Lakecia Benjamin etc.) grooven die Österreicher mächtig, bieten uns mitunter schöne Soli …, aber diese Sounds? Passen die noch in unsere Zeit? Sind sie wieder angesagt? Sollen sie uns zum Schmunzeln bringen?