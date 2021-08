David Brito Reflejos (Unit/Membran)

Seit 2003 lebt der venezolanische Kontrabassist David Brito in der Schweiz, studierte dort bei Larry Grenadier und machte sich in der Folge einen Namen als Grenzgänger zwischen Klassik und Jazz. Sein viertes Album für Unit nahm Brito wieder mit den bewährten Begleitern, Gitarrist Oliver Pellet und Perkussionist Edwin Sanz, auf. Hier reflektiert der Bassist die Musik seiner Jugend in der südamerikanischen Heimat, um diese folkloristischen Klänge gefühlvoll mit Annäherungen an europäische Klassik und harmonischen Jazznoten stimmig zu verbinden. Das gelingt dem Trio in farbenreichen Arrangements, mit denen sie Britos Kompositionen virtuos wie rhythmisch spielfreudig in Szene setzen. Da wird kaum etwas dem Zufall überlassen und ist alles andere als archaisch-ungestüm. Nur manchmal streicht der Wahl-Schweizer für kurze Momente recht energisch mit dem Bogen über seine vier Saiten. Aber letztlich liebt er dann wohl doch mehr die Schönheit einer sanften Melodie. Wogegen ja auch nichts gesagt werden kann.