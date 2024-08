Cinema Paradiso Empty Empty (Challenge/Bertus)

Cinema Paradiso sind eine erfahrene Band. Keine Jungspunde mehr, die um jeden Preis den Jazz oder irgendetwas anderes neu erfinden müssen. Deshalb kommen Kurt van Herck (Saxofon), Eric Thielemans (Drums) und Willem Heylen (Gitarre) auch ohne die Leader-typischen Egotrips aus, wenn sie nach der Neudeutung der Musik Paul Motians nun ihre eigenen Stücke (Ausnahme: Debussys „The Girl With The Flaxen Hair“) in Szene setzen wollen. Und eigentlich sind es sogar vier Musiker, denn Pianist Jozef Dumoulin, offiziell „Gast“, öffnet für das Trio viele unerwartete Räume. Dabei gehen sie bisweilen radikal oder bedächtig zu Werke, verzahnen die akustische Struktur des Ensembles mit elektronischer Energie und suchen nach einem starken, direkten und vollen Klang, in dem Details nicht verlorengehen und die Wärme der unverstärkten Instrumente bestmöglich erhalten bleibt. Ein ehrgeiziges Ziel. Nur wäre es dann bei den Aufnahmen Ende Januar 2024 ratsam gewesen, mehr auf die Aussteuerung zu achten. Deshalb klingen Cinema Paradiso, als müssten sie eine leere Halle bespielen. Erklärt vielleicht auch den Titel.