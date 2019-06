Christy Doran's Sound Foundation

Im Laufe seiner langen Karriere gab es eine ganze Reihe von Abenteuern, mal mehr, mal weniger intensive. Sie hießen Carla Bley, Albert Mangelsdorff, Tim Berne, Edvard Vesala, Gunther Schuller und Charlie Mariano oder trugen skurrile Namen wie Om, Bunter Hund und New Bag. Musikalische Monogamie war noch nie Christy Dorans Ding. Aber jetzt, in seinem 70. Lebensjahr, scheint der irisch-schweizerische Gitarrist mit Sound Fountain tatsächlich seine ganz große Liebe gefunden zu haben. Die Liaison mit dem argentinischen Bassisten Franco Fontanarrosa und dem eidgenössischen Drummer Lukas Mantel währt nun schon seit 2014 und manifestiert sich in zwei fulminanten Live-Alben. Dass jetzt das erste Studiowerk der drei erscheint, hat auch ein wenig mit ultimativem Vertrauen zu tun. Einfach mal was ausprobieren, tüfteln inmitten all des aberwitzigen Drives, der suchenden Themen, der treibenden Körperrhythmen und der kleinen Gewaltausbrüche. Dabei entdecken Doran, Fontanarrosa und Mantel so manche delikate lyrische Sottise und viele kleine, verästelte Geräuschstrecken. Furioses geistvolles Entertainment – bis dass der Tod sie scheidet.