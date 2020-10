Christoph Irniger Trio Open City (Intakt/Harmonia Mundi)

Mit dem Bassisten Raffaele Bossard und Ziv Ravitz am Schlagzeug hat Christoph Irniger ein Trio gegründet, in dem jeder gleichermaßen an der Schaffung des harmonischen Fundaments und seiner Ausformulierung arbeitet. Nach zwei Alben im bewährten Format holt der Tenorsaxofonist mit Loren Stillman einen weiteren Saxofonisten ins Boot und ergänzt den Sound des Ensembles um Gastbeiträge von Nils Wogram. An der Grundeinstellung der Musik ändert Irniger nichts, alles dreht sich um ein gemeinsames Klangkonzept, in dem die Beteiligten aus dem Bauplan des Bandleaders Bilder mit Tiefenwirkung entstehen lassen. Doch die harmonischen Möglichkeiten im Zusammenspiel der beiden Saxofonisten und der weiche, elegante Ton des Posaunisten tun ihr Übriges, um das melodische Element in Irnigers Konzept mit neuen Akzenten zu versetzen.