Christian Scott Axiom (Ropeadope/Rough Trade)

„Axiom“ ist nach „Live At Newport“ und „Ninety Miles Live“ Adjuahs dritter Konzertmitschnitt, aber der erste, auf dem er sein Konzept der Stretchmusik live vorstellt. Aufgenommen vom 10. bis 15. März dieses Jahres im New Yorker Blue Note, gerade als die Welt sich der globalen Pandemie bewusst wurde, spielte der Trompeter mit seiner Band letzte Konzerte, um den Zuhörern ihre positive Energie in Form musikalisch verschachtelter Konversation zu vermitteln. Dabei zeigt sich der Leader mit seinen einnehmenden, überirdischen Klängen nicht als dominierender Frontspieler, sondern vielmehr als gleichwertiges Mitglied seines absolut mitreißenden Septetts. Wie schon auf den letzten Studioalben kommentieren sie dabei „Jazz“ als überholten Begriff und stellen stattdessen nachdrücklich fest, dass sie in eine frische Ära der kreativen und improvisierten Musik eingetreten sind und in ihrer Neubewertung – durch städtische Konventionen, afrikanische Rhythmen und starke Gefühle – einen zeitgenössischeren Ansatz formulieren. Der sollte als Ausgangspunkt für kommende weitere (musikalische) Überlegungen gehört werden.