Christian Kögel "M" XJAZZ!/OPEN

Die Pedal Steel Guitar und ihr sehnsüchtiges Seufzen hat schon so manchen Gitarristen verführt, so auch Christian Kögel, der Susan Alcorn auf der Bühne sah. Also hat er sich das Instrument selbst beigebracht, und das war „weit komplizierter als erwartet“. Dann ging er mit dem Kollegen Kalle Kalima, dem Schlagzeuger Hans Otto und dem Bassisten Paul Kleber ins Studio. Das Quartett war so inspiriert, dass „M“ ein Doppelalbum wurde. Kögel schrieb sämtliche Stücke und ist selbstverständlich auch an der Pedal Steel zu hören. So haben Kögel und Kalima noch viel mehr Möglichkeiten, bei ihren Duellen die Saiten schreien zu lassen, miteinander zu spielen oder sich sanft zu begleiten – ab und an sind beide auch an den akustischen Gitarren zu vernehmen. Das Rhythmusteam aus Kleber und Otto sorgt dabei stets für eine gewisse Bodenhaftung und lässt „M“ zu einem überschäumenden Kaleidoskop vielfältigster Klangfarben werden.