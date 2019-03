Carsten Hein

Den Berliner Bassisten kennt man unter anderem vom Marcus Klossek Electric Trio, was Hein dann auch auf „This“ nicht verheimlichen will. Beide Formationen haben in ihrer romantischen Rückbesinnung eine gewisse Nähe zu vergangenen musikalischen Zeiten. Das meint einmal die leidenschaftliche Umarmung des Fusion-Jazz der 1970er, aber gleichsam die Sehnsucht nach handgemachter, vielschichtig klangvoll wie raffiniert arrangierter Musik ohne einengende Grenzen. In seinen originellen, geschmackvollen Instrumentalkompositionen, mit eindeutigen Titeln wie „Unter Pinien“ oder „Maximaltoleranz“ unterstreicht der 1979 geborene E-Bassist die klangliche Spannbreite seines Instruments. Diese kombiniert er rhythmisch wie melodiös beinah etwas zu perfekt mit komplexen Tonschichtungen und den Improvisationen seiner vier Mitspieler zu einer einnehmend relaxten Musik. Glückwunsch!