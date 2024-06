Black Lives People Of Earth (Jammin' Colors/Broken Silence)

Zwei Jahre nach Veröffentlichung des ersten Doppelalbums „From Generation To Generation“, das 2023 für den „Deutschen Jazzpreis“ nominiert war, erschien am 19. April die zweite Ausgabe von Black Lives mit dem Titel „People Of Earth“ als „Soundtrack der Freiheit und des Widerstands“ mit 15 neuen Songs. Das Musiker/-innenkollektiv Black Lives wurde 2021 von Stefany Calembert und ihrem Ehemann, dem Bassisten Reggie Washington, in Brüssel gegründet – für eine Zukunft ohne Rassismus und Diskriminierung. Das Projekt wird ergänzt durch ein 26-köpfiges Ensemble internationaler Musiker/-innen, der „People Of Earth“. Das musikalische Spektrum reicht von Jazz, Soul und Blues bis zu Funk und HipHop. In der prominenten Besetzungsliste findet sich etwa der Gitarrist Jean-Paul Bourelly, Pianist Andy Milne oder Schlagzeuger Gene Lake. Musik für eine soziale Utopie – und für leichte Sommertage.