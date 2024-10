Bill Charlap Trio And Then Again (Blue Note/Universal)

Ein Pianotrio im Village Vanguard. Seit Langem funktioniert diese Kombination nun schon und entspricht irgendwie auch allen Klischees, die sich im Laufe der Zeit über Jazz und den Big Apple angesammelt haben. Dass Pianist Bill Charlap, Bassist Peter Washington und Drummer Kenny Washington es nach 2007 („Live At The Village Vanguard“) noch einmal wissen wollen, klingt wie ein Festhalten an einer vergangenen, einer besseren Zeit. Warum aber nicht? Wem es wie dem 57-jährigen Charlap und seinen beiden Langzeitbegleitern immer wieder gelingt, aus einem simplen Trio eine eigene Welt aus Melodien, Rhythmen, Kontrapunkten, Drive und Eleganz zu erschaffen, der hat sich zu Recht auch 2024 einen Platz im Jazzschaufenster erkämpft. Dass sich die drei aus dem unerschöpflichen Fundus des „Great American Songbook“ bedienen, hat einen guten Grund: Songs wie „Round Midnight“ oder „The Man I Love“ gehören nun mal zur Seele dieses Landes – wie das Vanguard zu Downtown. Weil sie eine „staying power“ besitzen, wie es der glühende Standardsspezialist Keith Jarrett einst formulierte. Und bei Charlap so klingen, als hätte sie noch nie jemand zuvor gespielt.