Beady Beast On The Go (Between The Lines/H'Art)

Für beide Gitarristen ist dieses Werk ein Novum. Franz Hellmüller bevorzugt auf seinen Alben bisher das klassische Trioformat für E-Gitarren-Sounds, während (sein ehemaliger Lehrer) Christy Doran vor 50 Jahren mit OM den Jazz-Rock der Schweiz mitbegründete und seitdem immer wieder für neue elektrische Klanggewitter und Experimente sorgt. Im Duo ­Beady Beast jedoch setzen die in Luzern lebenden Musiker ganz auf akustische Gitarren und erforschen das für manche Fans ungewohnte Klangterrain ohne jegliches Effektgerät. Dafür haben sie neue Stücke komponiert und zuweilen auch bekanntes Material aus ihren Programmen umarrangiert. Filigrane Dialoge umgarnen die melodischen Themen, spontan verändern sich rhythmische Strukturen, die Saiten tönen weich, sanft, perkussiv und metallisch, während das Holz der Gitarren schwingt. Perfekt austarierte Unisonoläufe lassen erahnen, wie viel Zeit die beiden Freidenker sich für die Ausarbeitung ihrer Musik genommen haben. Verblüffend und spannend, was dabei aus einem Stück wie „Every Dog Has Its Day“ wird, das Doran auf seinem letzten Sound-Fountain-Album ganz anders traktierte.