Antonio Faraò & Stéphane Belmondo Do it! NotesAround AG

Der italienische Pianist Antonio Faraò und der französische Trompeter und Flügelhornist Stéphane Belmondo verorten ihr Album großenteils im modernen Jazz. In einzelnen der meist von ihnen komponierten Stücke integrieren sie Elemente von Gospel („My Little Dancer“) oder begeben sich in harmonisch relativ freie und originelle Sphären („Around“). Lyrisches („Remembering Duke“) kontrastiert mit beschwingten Up-Tempo-Stücken („Otti“). Fungiert in einigen Passagen einer als feinsinniger Begleiter des anderen, wechseln sie anderswo zwischen eloquenten improvisierten Soli und einem dialogischen Zusammenspiel. Bassist Thomas Bramerie und Schlagzeuger Benjamin Henocq sorgen vor allem für den dezent zurückhaltenden bis antreibenden rhythmischen Rahmen, werden aber auch solistisch gefeatured.