Antonio Faraò & Stéphane Belmondo

Do it!

NotesAround AG

Antonio Faraò & Stéphane Belmondo – Do it! (Cover)Der italienische Pianist Antonio Faraò und der französische Trompeter und Flügelhornist Stéphane Belmondo verorten ihr Album großenteils im modernen Jazz. In einzelnen der meist von ihnen komponierten Stücke integrieren sie Elemente von Gospel („My Little Dancer“) oder begeben sich in harmonisch relativ freie und originelle Sphären („Around“). Lyrisches („Remembering Duke“) kontrastiert mit beschwingten Up-Tempo-Stücken („Otti“). Fungiert in einigen Passagen einer als feinsinniger Begleiter des anderen, wechseln sie anderswo zwischen eloquenten improvisierten Soli und einem dialogischen Zusammenspiel. Bassist Thomas Bramerie und Schlagzeuger Benjamin Henocq sorgen vor allem für den dezent zurückhaltenden bis antreibenden rhythmischen Rahmen, werden aber auch solistisch gefeatured.

Text
Christina M. Bauer
, Jazz thing 163

Veröffentlicht am 02. Apr 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

jazzahead! 2026

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