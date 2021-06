Andreas Ihlebæk I Will Build You A House (NXN/Naxos)

Der norwegische Pianist Andreas Ihlebæk ist niemand, der mit seiner Virtuosität hausieren geht. Seine Musik ist still und in sich gekehrt und auch sein drittes Soloalbum „I Will Build You A House“ wäre mit dem Titel des Vorgängers, „Northern Lullabies“, gut umschrieben. Der Ton auf den zwölf Stücken ist gedämpft, vier der zwölf Songs sind allerdings schon vor der Coronapandemie entstanden – und das gilt auch für den Albumtitel. Neben den üblichen Jazzvorbildern wie Duke Ellington, Thelonious Monk und Bill Evans nennt Ihlebæk auch Satie, Debussy, Jan Johansson und Gustav Mahler. Das führt schon eher auf seine Fährte, denn er kreiert Kleinode, die manchmal von geradezu aufreizender Schlichtheit sind. Entsprechend zurückhaltend müssen sie gestaltet werden, um nicht mehr zu behaupten, als in ihnen steckt. Darin ist Ihlebæk ein Meister, und so können die zwölf musikalischen Miniaturen ihre stille Kraft entfalten.