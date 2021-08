Alice Coltrane Kirtan: Turiya Sings (Impulse!/Universal)

An ihrer eigenen Musik scheiden sich bis heute die Geister. Die zweite Ehefrau von John Coltrane verfolgte schon immer einen völlig unkonventionellen, zutiefst spirituellen Ansatz, der die Grenzen der Tradition weit hinter sich ließ. Wer die Pianistin und Harfenistin Alice Coltrane schätzt, der sollte mit Bedacht an das 1982 aufgenommene Album herangehen. Denn „Kirtan: Turiya Sings“ hat rein gar nichts mit dem zu tun, was Alice Coltrane bislang unter ihrem eigenen Namen veröffent­lichte. Die Songs verstehen sich als Mantras, die ursprünglich nur auf Kassette für Mitglieder ihres Sai Anantam Ashram vorgesehen waren. Ravi Coltrane, der gemeinsame Sohn von Alice und John, befreite die verloren geglaubten Originalbänder von damaligen Synthesizer- und Streicher-Overdubs und legte so den Kern der Lieder frei. Dabei schälte sich ein überaus persönliches Werk heraus, das Alice Coltranes Orgelspiel und ihren Gesang in den Mittelpunkt rückt. Ein spannender Aspekt in der Diskografie einer wichtigen Musikerin des 20. Jahrhunderts. Für zivilisationsgeschädigte Normalsterbliche aber gewöhnungsbedürftig.