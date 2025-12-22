Acoustic Caravan Brillante GLM/edel

Es gibt Musiken, für die es nicht so wichtig ist, immer alles neu zu machen. Das Trio Acoustic Caravan bewegt sich im weiten Umfeld des Gypsy-Sounds, mit vielen Walzertakten und dem sanften, aber lässigen Swing der Wohnwagen. Der Akkordeonist Vladislav Cojocaru, der Gitarrist Vlado Grizelj und der Kontrabassist Giorgi Makhoshvili verknüpfen dabei ihre eigenen Klangwurzeln in Moldawien, Bosnien-Herzegowina und Georgien mit einer stilübergreifenden Melodiösität und einer Aura musikalischer Freundschaft, die vor allem schön und außerdem ein wenig melancholisch klingt. „Brillante“ spannt einen Bogen von Elementen der Bossa nova bis hin zur Musette und ist bei aller Sanftheit sogar noch ein wenig innovativ. Denn traditioneller Gypsy-Swing würde mehr in seiner Klangsprache bleiben. Acoustic Caravan hingegen genehmigen sich die große Reise der eigenen Vorlieben.