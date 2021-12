Accordion Affairs Le Petit Oiseau (Herzog/Soulfood)

Das Akkordeon ist hier Programm, das Repertoire dagegen weit gefächert. Es reicht von Bach bis Carla Bley, von Schumann bis Sting, von Carlos Gardel bis Michel Petrucciani. Eine charmante Mischung (auch drei Originals sind mit dabei) – und eine routinierte Darbietung. Dabei geht es hier weniger um Innovation, Experiment oder himmelstürmende Virtuosität, dafür steckt in allen Stücken aber eine Menge an Fantasie, Emotion und Detailfreude. Der blinde Jazzpianist Jörg Siebenhaar (51) ist der Leader der Band und bietet noch ein besonderes Kuriosum: Auf dem Pianohocker sitzend, spielt er meistens mit der rechten Hand das Akkordeon, aber mit der Linken die Klaviertasten. Sein Trio mit Konstantin Wienstroer (Bass) und Peter Baumgärtner (Schlagzeug) klingt also in der Regel wie ein Quartett – ein Quartett, das viele Genres und Empfindungen berührt. Touché!