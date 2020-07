Newsticker [9.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Am 31. Juli erscheint ausschließlich digital das Album „Playing Probabilities“, das das musikalische Zusammentreffen des Pianisten Joachim Kühn mit dem Toningenieur und Electronica-Komponisten Klaus Scheuermann dokumentiert. Zugleich ist diese digitale Veröffentlichung auch der Start für das neue Sublabel „Neue U Musik“ der Plattenfirma ACT Music.

+++

An vier Samstagen im Juli und August ist der Vibrafonist Oli Bott in verschiedenen Duo-Konstellationen im Garten der Villa Schöningen in Potsdam zu hören: am 11. Juli mit dem Trompeter Richard Koch, am 25. Juli mit dem Saxofonisten Rolf Römer, am 8. August mit der Cellistin Anna Carewe und am 22. August mit der Sängerin Natascha Roth. Konzertbeginn ist jeweils 15 Uhr.

+++

Das Zurich Film Festival und das Montreux Jazz Festival gehen eine strategische Partnerschaft ein. Das renommierte Schweizer (Jazz-)Musikfestival kommt als Partner der Branchenveranstaltung SoundTrack_Zurich mit an Bord, die während des Zurich Film Festival stattfindet, und präsentiert bei der nächsten Ausgabe vom 24. September bis 4. Oktober Konzerte in Zürich.