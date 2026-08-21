Verlosung: Jazz Quiz

Jazz QuizIn der Reihe „Quiz im Quadrat“ des Düsseldorfer Droste Verlags erscheint auch eine Edition zum Thema Jazz. Für die 100 Fragen im quadratischen Kartenformat hat sich der Düsseldorfer Saxofonist und Bandleader Reiner Witzel mit dem Buch- und Kunsthändler Peter Haefs und dem Jazz-thing-Autoren Martin Laurentius zusammengetan und Wissenswertes aus 100 Jahren Jazzgeschichte in spielbare Quiz-Form gebracht. Welches Musikinstrument kann den tieferen Ton erzeugen: ein Kontrabass oder ein Baritonsaxofon?

Das ist eine von 100 Fragen, mit denen sich nun, je nach Lebenslage, auf langen Bahnfahrten oder beim Warten im Backstage, die Zeit verkürzen lässt. In der Reihe „Quiz im Quadrat“ sind bereits Boxen zum Taschenbuchpreis mit jeweils 100 Fragen zu so diversen Themen wie Katzen, Bier, Fußball und Science-Fiction, aber auch Heavy Metal, Oper, Mozart, Beethoven und Schlager erschienen. Je nach Neigung und Verfügbarkeit lassen sich die Wissensgebiete also auch kombinieren. Wir verlosen eine der Jazz-Quiz-Boxen. Schickt uns bis zum 31. August eine Mail an redaktion@jazzthing.de

– mit ein paar Sätzen über unsere wöchentlichen Jazz thing News. Viel Erfolg!

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„Jazz Quiz“