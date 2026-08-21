Kidjo: Walk of Fame

Angélique KidjoStar Nummer 2.854 gehört ihr: Am 18. August wurde der beninischen Sängerin Angélique Kidjo in einer feierlichen Zeremonie ein Stern auf dem Walk of Fame des Hollywood Boulevard verliehen. Die fünffache Grammy-Gewinnerin ist die erste afrikanische Künstlerin, der diese Ehre zuteil wird. Ana Martinez von der Hollywood Chamber of Commerce, die den Walk im Auftrag der Stadt Los Angeles verwaltet, sagte: „Angélique Kidjos außergewöhnliche Kunstfertigkeit und ihr weltweiter Einfluss haben ein Publikum über Generationen und Kontinente hinweg inspiriert. Wir sind stolz darauf, ihre bemerkenswerten Beiträge zur Musik und Kultur auf der ganzen Welt zu würdigen.“

Die Ehrung erfolge zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die afrikanische Musik, da Künstler aus dem gesamten Kontinent neue Zielgruppen erreichen und die Popmusik weltweit neu prägen. Die Auszeichnung sei „sowohl eine Würdigung ihres einzigartigen Vermächtnisses als auch ein Spiegelbild der Bewegung, die sie mit vorangetrieben hat.“ Die Laudatio hielt der Schauspieler Willem Dafoe. Eine zu Tränen gerührte Kidjo betonte in ihrer Dankesrede, dass man sich in Afrika gar nicht bewusst sei, was man der Welt gegeben habe und fügte selbstbewusst hinzu: „Ohne uns ist auf diesem Planeten keine Musik möglich.“

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