München: Ausstellung Ssirus W. Pakzad

Wayne ShorterIm Münchner Jazzclub Unterfahrt eröffnet am 4. Oktober die Ausstellung „Face to Face – Soul to Soul“ des Fotografen Ssirus W. Pakzad. Pakzad, geboren 1961 in Hannover, lebt seit 1982 in München und arbeitet als Journalist (etwa für Jazz thing) und Moderator (Bayerischer Rundfunk, SWR 2) mit Schwerpunkt Jazz. Von 1996 bis 1998 war er außerdem künstlerischer Leiter des Festivals Jazz an der Donau in Vilshofen. Als Fotograf von Künstler:innen in den Bereichen Jazz, aber auch Pop, Soul und R&B gehört er zu den profiliertesten seiner Zunft, wie die Ausstellung eindrücklich belegt: Zu ihr gehören zum Teil neuere Farbfotos von Künstler:innen wie Odean Pope, Melissa Aldana, Patricia Brennan, Jamaladeen Tacuma, Adam O’Farrill, Guillaume Perret und Mark Shim.

Die andere Hälfte besteht aus Schwarzweiß-Aufnahmen, die zum Teil bis in die 1990er-Jahre zurückreichen, darunter Porträts von Roy Hargrove, Ornette Coleman, Erykah Badu, Al Green, Anita Baker, Macy Gray, Ravi Coltrane, Don Cherry, Joe Zawinul und Dee Dee Bridgewater. Die von dem slowenischen Fotografen und Filmemacher Žiga Koritnik kuratierte Ausstellung wurde zuerst im Rahmen des 67. Ljubljana Jazzfestivals im „Cancarjev dom“ gezeigt. Nun ist sie bis zum 13. Dezember in der Unterfahrt zu sehen, genau dort, wo 1992 bereits Pakzads erste Fotoausstellung lief.

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