Weissenhäuser Strand: Grand Soul Supreme

Grand Soul SoupremeNeuer Name, derselbe Ort: Aus namens- und lizenzrechtlichen Gründen ändert der Baltic Soul Weekender ab diesem Jahr seinen Namen und heißt fortan Grand Soul Supreme. Stattfinden wird es, wie in den Jahren zuvor, in Weissenhäuser Strand an der Ostsee, durchgeführt und organisiert von dem Team, das seit 2021 für die Umsetzung dieses Soul-Wochenendes verantwortlich zeichnet. Der Termin für dieses Jahr steht natürlich auch schon fest: Vom 8. bis 10. Mai wird dieses Soul-Happening mit namhaften Live-Acts, allesamt begleitet vom Grand Soul Supreme Orchester, über die Bühnen gehen, komplettiert durch ein handverlesenes DJ-Line-Up, mit dem die Dancefloors beschallt werden.

Erste Namen wurden kürzlich bekannt gegeben. Mit der Sugarhill Gang kommen echte Rap-Pioniere an die Ostsee, deren „Rapper’s Delight“ 1979 die Initialzündung für den HipHop war. Ein weiterer Klassiker ist Earth, Wind & Fire Experience unter der Leitung des Gitarristen Al McKay, aber auch The Brand New Heavies versprechen anspruchsvolle Funk-Grooves und präsentieren „Greatest Hits“ wie „Dream On Dreamer“, „Brother Sister“ oder „You Are The Universe“. Mit ihrem Überraschungsauftritt im vergangenen Jahr haben The Weather Girls das Publikum vom Hocker gerissen; 2026 kehren sie zurück und bringen Dancefloor-Kracher wie „It’s Raining Men“ oder „I Got The Feeling“ auf die Bühne. Das komplette Programm wird in Kürze bekannt gegeben.

