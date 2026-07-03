Initiative Musik: 73. Förderrunde

GotopoIn ihrer aktuellen Förderrunde schüttet die Initiative Musik insgesamt 840.000 Euro an 102 aufstrebende Künstler:innen aus ganz Deutschland in den Bereichen Pop und Jazz aus. Die finanzielle Unterstützung soll es den Geförderten ermöglichen, sich auch ohne große Plattenfirma im Rücken mit professionellem Marketing und Tonträgerproduktionen auf dem Musikmarkt zu positionieren. Zu den aktuell ausgewählten Künstler:innen der 73. Förderrunde gehören Künstlerinnen wie Rapperin Fuffifuffzich alias Vanessa Loibl, die hessischen Retro-Rocker SUCK um Sängerin und Keyboarderin Isabell Rutz und die Cantautora Encantanda (München), aber auch alte Hasen wie Rapper Maeckes und Elektro-Fürst Moritz von Oswald, sowie die britische Percussionistin Bex Burch.

Der Standort Berlin ist wie immer überproportional vertreten, aber auch Bewerbungen aus Bundesländern wie NRW (unter anderem Queen Mahoro, Slope, JEANNEL, Leo Kaminski), Baden-Württemberg (unter anderem Vincent Varus, Bikini Beach), Sachsen (Frau Lehmann, Power Plush), Brandenburg (Yoofee) und dem Saarland (The Feelgood McLouds) waren erfolgreich. Ebenfalls gefördert wird die aus Venezuela stammende Künstlerin Gotopo, die afro-latine Rhythmik, Elektronik, Songwriting, Tanz und Attitüde zu einer hochenergetischen Bühnenshow bündelt und die Förderung mit den Worten begrüßt: „Die Zusage der Initiative Musik ist ein riesiger Katalysator für mein neues EP-Projekt. Sie erlaubt uns, bei der Vermarktung ganz neue, digitale Wege zu gehen und meinen Sound des Afro-Indigenous-Futurism über innovative Social-Media-Kampagnen direkt in globalen Nischen-Communities zu verankern.“

Zu den Projekten, die in den letzten Jahren von der Initiative Musik unterstützt wurden, gehören die Vokalistin, Schauspielerin und Malerin Güner Künier, die mit der Fördersumme ihr zweites Album „Yaramaz“ realisieren konnte, sowie die Kölner Band SALOMEA um die Sängerin Rebecca Ziegler, die dieses Jahr mit dem Deutschen Jazzpreis als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Derzeit und noch bis zum 17.Juli läuft die Bewerbungsfrist für die 74. Runde der Künstler:innenförderung. Die Projektmittel stellt der Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zur Verfügung.

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