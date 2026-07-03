Potsdam: APPLAUS-Award 2026

APPLAUSDer APPLAUS-Award 2026 wird am 24. November im Waschhaus Potsdam verliehen. Der Preis würdigt das Engagement und die Programmqualität herausragender Spielstätten und Konzertreihen. Unter den von der Jury aus mehr als 400 Einsendungen ausgewählten Gewinner:innen wird ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro verteilt. Dabei werden In sechs Kategorien Auszeichnungen von bis zu 40.000 Euro vergeben. Zu den Gewürdigten gehörten 2025 das Domicil in Dortmund für das beste Livemusikprogramm und das objekt a in Dresden als beste Livemusikspielstätte.

Nachdem der Preis im vergangenen Jahr in München verliehen worden war, rotiert der Austragungsort in diesem Jahr weiter nach Brandenburg. Zur diesjährigen, von Kathrin Wosch moderierten Preisverleihung im Potsdamer Waschhaus sagt Katja Lucker, Geschäftsführerin der ausrichtenden Initiative Musik: „Clubs und Konzertreihen sind unverzichtbare Orte musikalischer Vielfalt und häufig die ersten Bühnen für neue künstlerische Stimmen. Mit der Preisverleihung in Potsdam machen wir die Stärke der Brandenburger Livemusikszene sichtbar und würdigen an diesem Tag die großartige Arbeit hinter diesen wichtigen Kulturorten.“ Die Preisträger:innen 2026 werden im November bekannt gegeben.

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