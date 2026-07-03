Bonn: Förderpreis für Nico Klöffer

Nico KlöfferDer Bassist Nico Klöffer und sein Trio werden mit dem vierten Jazzfest-Bonn-Förderpreises ausgezeichnet. Das Trio in der Besetzung Kontrabass, Posaune (Carlotta Armbruster) und Saxofon (Julius van Rhee) wurde von der Jury aus mehr als 100 Bewerbungen aus ganz Deutschland ausgewählt. Die Jury mit der Bassistin Caris Hermes, dem Musikjournalisten Jörg Heyd und dem Gitarristen Wolfgang Muthspiel zeigte sich in der Urteilsbegründung beeindruckt durch „waches Zusammenspiel und eine direkte, hochsensible Kommunikation“. Das ausdrücklich mit ausgezeichnete Trio zeige, „wie stark Jazz sein kann, wenn drei junge Künstler:innen kompromisslos aufeinander hören und gemeinsam neue Klänge denken.“

Klöffer selbst bedankte sich mit den Worten: „Ich freue mich ungemein und danke der Jury und dem Jazzfest Bonn sehr für diese Auszeichnung. Der Förderpreis ermutigt mich, den mit diesem Trio eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Wir planen gegen Ende 2026 die Aufnahme unseres ersten Albums – das Preisgeld ist dafür eine wichtige Unterstützung“ Die erstmals bundesweit ausgeschriebene Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 9. Juli im Bonner Opernhaus im Rahmen des Jazzfests Bonn Extended statt, flankiert von Konzerten des Alfred Mangold Quintet und der Bassistin esperanza spalding – ihrem einzigen Deutschlandauftritt in diesem Zeitraum.

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