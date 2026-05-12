Praia: Afrikanische Kulturhauptstadt 2028

Praia2022 wurde mit dem marokkanischen Rabat erstmal eine Afrikanische Kulturhauptstadt gekürt. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten war Marokkos Kapitale Gastgeberin eines multidisziplinären Kulturprogramms, an dem Künstler/-innen, Institutionen und Publikum beteiligt waren. Ziel dieser panafrikanischen Initiative ist es, dass die Austragungsorte Strukturmaßnahmen zur Unterstützung der Kulturpolitik erhalten, die sich dann in einer nachhaltigen Weise umsetzen lassen. Somit soll Kultur als Motor für Entwicklung, Zusammenarbeit und Einfluss auf dem gesamten Kontinent positioniert werden, wie es in der „Agenda 2063“ der Afrikanischen Union formuliert ist.

Nun wurde bekannt, dass die Nachfolgerin von Rabat 2028 die kapverdische Hauptstadt Praia wird. An der Schnittstelle zwischen Afrika, Amerika und der Karibik gelegen, nimmt Praia eine einzigartige Position des kulturellen Austauschs im Atlantik ein. Die Kapverdischen Inseln tragen als lusophoner, also portugiesischsprachiger Staat dazu bei, die sprachliche Vielfalt des afrikanischen Kontinents hervorzuheben – gerade in einer Phase, in der mehrere lusophone Länder Afrikas ihr 50-jährigen Jahrestag der Unabhängigkeit begehen. Die Initiative hat angekündigt, für 2028 ein Programm zu entwickeln, das kulturelle Ökosysteme und die Mobilität von Künstlern fördern sowie kreatives Schaffen und lokale Initiativen unterstützen soll.

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African Capital of Culture