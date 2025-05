159: Die neue Ausgabe von Jazz thing

Jazz thing 159„Es sind unruhige Zeiten“, schreibt Jazz-thing-Chefredakteur und -Herausgeber Axel Stinshoff in seinem Editorial zur neuen, 159. Ausgabe. „Viele Musikerinnen und Musiker fühlen sich berufen, darauf zu reagieren und ihnen etwas entgegenzusetzen. Manche wählen wütenden Protest. Die US-amerikanische Pianistin und Organistin Amina Claudine Myers geht einen anderen Weg. Unsere Titelheldin möchte ihrem Publikum Wohlbefinden, Hoffnung, Inspiration und Liebe geben, einen positiven Beitrag zu ihrem, zu unserem Leben leisten.“ Und noch etwas fällt beim Lesen der neuen Jazz-thing-Ausgabe auf: Bei den großen Feature-Stories sind diesmal Frauen in der Mehrheit. Neben unserer Titelheldin gibt es auch etwas zu lesen über die junge Harfenistin Brandee Younger, die mittlerweile das Originalinstrument von Alice Coltrane spielt. Oder über die amerikanische Sängerin China Moses, die sich mit Songs aus dem Leben beschäftigt, während ihre junge Kollegin Alma Naidu aus Deutschland in großen Schritten zu einer eigenen Sprache findet und die Saxofonistin Silke Eberhard die wimmelnden Bewegungen von Amöben in Musik zu übertragen versucht.

Für die dritte Folge der Artikelreihe „Routines & Rituals“ hat sich der deutsche Expat in New York, Saxofonist Tobias Meinhart, mit seinem Landsmann (und gleichfalls Expat in New York) Theo Bleckmann und dem Crooner Kurt Elling getroffen. Der Soulsänger Omar hat seine eigene Formel von Musik erschaffen, während sich der Trompeter Arve Henriksen mit den Grundprinzipien der Natur auseinandersetzt. Dann gibt es noch Stories unter anderem über die Pianist/-innen Gerald Clayton und Olivia Trummer, über den Trompeter Richard Koch, den Tubisten Daniel Herskedal, den Organisten Raphael Wressnig und die Saxofonistin Ingrid Laubrock.

Das nächste „Jazz thing at the King“-Konzert im Kölner King Georg ist am 17. Juni mit dem Quartett des Mundharmonikaspielers (und Vibrafonisten) Hendrik Meurkens. „In Hamburg begrüßen wir am 11. Juli 2025 den südafrikanischen Pianisten und Sänger Nduduzo Makhathini mit seinem Trio bei unserer Reihe ,Jazz thing at Nica Jazz Club‘“, schreibt Stinshoff: „In seiner komplexen Musik beschwört er die Musik seiner Ahnen und lässt alte Rituale erstaunlich kontemporär wiederaufleben.“ All das und vieles mehr gibt es in der 159. Ausgabe von Jazz thing zu lesen, die ab dem 31. Mai am Kiosk ist.

Weiterführende Links

„Contents. Ausgabe 159“