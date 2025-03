158: Die neue Ausgabe von Jazz thing

Jazz thing 158„Für unterschiedliche Konzepte und für verschiedene Konstellationen von Musikern habe er sich bei seinem neuen Album ,Am Are‘ entschieden; mit jüngeren, aber auch mit älteren Musikern habe er spielen wollen, erklärt unser Titelheld Bugge Wesseltoft im Interview mit Helmut Heuer“, schreibt Jazz-thing-Chefredakteur und -Herausgeber Axel Stinshoff im Editorial zur 158. Ausgabe von Jazz thing. „Damit beschreibt er gewissermaßen zugleich das Prinzip von Jazz thing im Allgemeinen und dieser Ausgabe im Speziellen. Auch auf den folgenden Seiten finden Sie wieder ein breites Spektrum: von absoluten Beginner/-innen voller Aufbruchsdrang bis hin zu Jazzlegenden, die auch im neunten Lebensjahrzehnt nicht ans Aufhören denken, von klassischem Modern Jazz bis hin zu Stilfusionen unterschiedlichster Art. Denn Vielfalt bereichert – nicht nur in der Musik.“

Schlagzeuger Billy Hart ist eine dieser Jazzlegenden, der sich selbst im hohen Alter ein Arbeitspensum aufbürdet, das viele Jüngere in die Knie zwingen würde. Vergleichsweise jung ist die japanische Pianistin Hiromi, die das zweite Album ihres 2021 gegründeten Quartetts, „Out There“ (Concord/Universal), veröffentlicht. Altersmäßig dazwischen sind der Freiburger Bassist Dieter Ilg, der sich auf „Schwarzwaldfahrt“ (Jazzline/Broken Silence) mit seinem langjährigen Trio und Till Brönner als „Homo Ludens“ zeigt, und der Saxofonist Mark Turner, der sich auf „We Raise Them To Lift Their Heads“ (Loveland Music/lovelandcph.bandcamp.com) von der ersten bis zur letzten Note ganz als Solist vorstellt. Dann ist noch die zweite Folge unserer neuen Reihe „Routines & Rituals“ im Heft zu finden, für die sich diesmal der in New York lebende, deutsche Saxofonist Tobias Meinhart mit seinen Instrumentalkolleg/-innen Melissa Aldana und Donny McCaslin zum Gespräch getroffen hat.

Zudem durften wir in den Maschinenraum der bundesdeutschen Talentschmiede, dem Bundesjazzorchester, schauen und mit Stories Schlaglichter unter anderem auf die Sängerin Silje Nergaard und den Bassisten und Multiinstrumentalisten Adam Ben Ezra, auf den Gitarristen Ursus Bachthaler, den Bassisten Nils Kugelmann, die Pianistin Younee und, in der 97. Folge der „Produktivkräfte der Musikwelt“, auf den Basler Festival- und Konzertveranstalter Urs Blindenbacher werfen.

In unserer Reihe „Jazz thing at the King“ im Kölner King Georg tritt am 7. April die Pianistin Clara Haberkamp mit ihrem Trio auf, während in „Jazz thing at Nica Jazz Club“ in Hamburg am 16. Mai ein Trio mit dem italienischen Pianisten Antonio Faraò und den US-Amerikanern John Patitucci (Bass) und Gene Jackson (Drums) zu hören sein wird. „Wie jedes Jahr im Frühjahr werden wir natürlich auch wieder auf der jazzahead! in Bremen vom 24. bis 26. April vertreten sein“, kündigt Stinshoff noch im Editorial an: „Besuchen Sie uns doch an Stand 6 C 01!“ All das und vieles mehr gibt es in der 158. Ausgabe von Jazz thing zu lesen, die ab dem 28. März am Kiosk ist.

