NRW: Klangkosmos

Charles MaimarosiaIn seinem Jubiläumsjahr präsentiert die Veranstaltungsreihe Klangkosmos NRW besondere Highlights der Frühlingssaison an verschiedenen Spielorten in Nordrhein-Westfalen. Den März hindurch ist das Trio Yuşan Zillya unterwegs, das krim-tatarische und ukrainische Musiktraditionen zu einem „kraftvollen Ausdruck kultureller Resilienz“ verbindet, so die Veranstalter. Der Multiinstrumentalist, Musikforscher und Komponist Dzhemil Karikov trifft mit seiner Tochter, der Cellistin Nial Khalilova, im Lemberger Exil auf die ukrainische Sängerin Nataliia Rybka-Parkhomenko.

Der April gehört dann dem Musiker Charles Maimarosia, der durch das ozeanische Projekt „Small Island Big Song“ in Europa bekannt wurde. Er stammt von den Salomonen-Inseln und hält die Tradition des Spiels auf den gigantischen Bambus-Panpipes aufrecht. Auch im Juni geht es ozeanisch zur Sache: Dann kann das Publikum Bekanntschaft machen mit MOREKOMA, einem All-Star-Kollektiv mit den Indischen-Ozean-Anrainern Mauritius, Komoren, Madagaskar und Réunion. Zuvor tourt im Mai das isländische Frauenquartett Umbra, das mystischen Folk und Balladen aus dem Land der Feen und Vulkane auf die Bühnen Nordrhein-Westfalens bringen wird.

