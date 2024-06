Berlin: Joshua Redman im Zig Zag

Joshua Redman Group & Gabrielle CavassaIm Sommer finden die Konzerte des Berliner Zig Zag Jazzclubs in der AHF Summer Arts Lounge an der Spree statt. Dort wird am 9. Juli der gerade von der „Jazz Journalist Association“ zum „Saxophonist of the Year 2024“ gekürt Joshua Redman gemeinsam mit der 26-jährigen Sängerin Gabrielle Cavassa auftreten, die 2021 die „Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition“ gewann, begleitet von Paul Cornish am Klavier, Philipp Norris am Bass und Nazir Ebo am Schlagzeug. Im vergangenen Jahr erschien das gemeinsame Blue-Note-Album „where are we“, das Redmans erstes mit Gesang ist. Auf dem Album spielen langjährige Weggefährten Redmans, wie Pianist Aaron Parks, Bassist Joe Sanders und Schlagzeuger Brian Blade.

Es versammelt amerikanische Jazzstandards, aber auch Werke aus Pop und Klassik, die Orten zugeordnet sind, wie zum Beispiel Woody Guthries „After Minneapolis“, Count Basies „Chicago Blues“ oder Gabriel Kahanes „Baltimore“, aber auch Bruce Springsteens „Streets Of Philadelphia“, Jimmy Webbs „By The Time I Get To Phoenix“ oder „That’s New England“ von Charles Ives. In seiner Tragik klingt das Album wie eine fragende Zustandsbeschreibung angesichts des zunehmenden Rechtsrucks in den USA und der Möglichkeit einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump. Es endet mit „Where Are You“ von Harald Adamson und Jimmy McHugh. Die Texte zu den Instrumentalkompositionen schrieb Redman selbst.

