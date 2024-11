Aktion: Record Store Day

„RSD Black Friday“Plattenläden sind für nicht wenige Menschen in Deutschland wichtige Orte ihrer musikalischen Sozialisation. Man nehme zum Beispiel Saturn in Köln am Hansaring. Der residiert auch heute noch in dem weit sichtbaren Backstein-Hochhaus, doch mit weitaus geringerem Angebot an physischen Tonträgern wie zum Beispiel noch in den 1990ern. Vor vielleicht 40 Jahren pilgerte man auch als Jazzfan in dieses ikonische Gebäude in Kölns Zentrum. Dabei war damals nicht nur der Kauf von LPs das, was einen so sehr reizte, sondern auch die Suche und Recherche nach den gewünschten Platten. Denn das war oftmals ein echter Rätselspaß. Im Raum standen eng beieinander zahllose Sortimentkisten, wo man auf Listen die Namen der Musiker/-innen, Bands und deren Albumtitel lesen konnte. Darunter fanden sich Ziffern und Buchstaben als Signaturen, die man sich notieren (oder merken) musste, um zu einem der vielen Regale an den Wänden zu gehen, wo die jeweilige LP hoffentlich zu finden war. Heutzutage hat die Digitalisierung die Produktions- und Vertriebsprozesse von Musik grundlegend verändert, Plattenläden von der Größe und dem Sortiment eines Saturn gehören längst der Geschichte an.

Auch und gerade deshalb sind Aktionen wie der „Record Store Day“ (RSD) unabdingbar. Am 29. November fällt in diesem Jahr der Startschuss zum Weihnachtsgeschäft, gleichzeitig steht dann der „RSD Black Friday 2024“ an. Einmal mehr wird es rund 100 seltene und exklusive Schallplatten von nationalen und internationalen Acts wie Billie Eilish, Von Wegen Lisbeth, The Beatles, Olivia Rodrigo, Rage Against The Machine, Nina Hagen, U2 und vielen anderen zu kaufen geben. Diese Releases sind limitiert und ab dem „RSD Black Friday“ ausschließlich in den teilnehmenden Plattenläden erhältlich.

Neben diesen Veröffentlichungen werden auch noch Live-Events, Verlosungen und viele weitere Aktionen organisiert. Die nordirische Rockband Therapy? gibt zum Beispiel am 28. November ein exklusives Akustik-Set bei Coretex Records in Berlin. Bei Rough Trade in Berlin wird es am 30. November eine Filmvorführung, eine Signing-Session und ein Q&A mit Bandmitgliedern der britischen Shoegaze-Band Lush geben: Emma Anderson und Phil King zeigen dort den Dokumentarfilm „Lush: A Far From Home Movie“ mit Tour-Aufnahmen ihrer Band von 1992 bis 1996. Zu guter Letzt gibt es in Kooperation mit Marshall eine Verlosung von drei nagelneuen Kopfhörern über die Social-Media-Kanäle des RSD. Alle Infos und Aktionen gibt es auf der RSD-Site im Internet.

