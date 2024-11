SWR NEW Jazz Meeting: Pascal Niggenkemper

Pascal NiggenkemperIn den ersten Jahren hieß das Veranstaltungskonzept noch Free Jazz Meeting Baden-Baden. Der Jazzredakteur des damaligen Südwestfunks, Joachim-Ernst Berendt, wollte gleich mit der ersten Ausgabe seines Meetings 1966 den Musiker/-innen dieser damals jungen, bilderstürmerischen Gattung einen Ort geben, in dem diese ungestört durch Einflüsse von außen wie in einem Labor forschen und experimentieren konnten. Neues wagen: Das war von Anfang also das Motto dieser Meetings. Mehrere Tage lang bekommen experimentierfreudige Musiker/-innen die Möglichkeit, in einem der Tonstudios des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden ganz besondere Projekte zu realisieren und am Schluss öffentlich aufzuführen. Free Jazz ist längst nicht mehr die ästhetische und stilistische Referenz dieser heute als SWR NEW Jazz Meeting bekannten Reihe, die seit 2020 alle zwei Jahre realisiert wird. Vielmehr steht eine Musik im Mittelpunkt, die sich oftmals der Binarität von Komposition und Improvisation entzieht, akustisch ebenso wie elektrisch und gleichermaßen analogen wie digitalen Ursprungs sein kann.

Der am Bodensee aufgewachsene und mittlerweile im elsässischen Straßburg lebende Kontrabassist und Komponist Pascal Niggenkemper ist 2024 der künstlerische Leiter dieses Meetings. Inspiriert von deutschen, französischen, flämischen, griechischen, englischen, farsi und okzitanischen Texten und Gedichten geht sein Ensemble auf eine musikalisch-lyrisch-szenische Reise nach Tuvalu. Das Südseearchipel wird in Niggenkempers Komposition „d’une rive à l’autre“ durch verschiedene im Raum verteilte Klangvorhänge symbolisiert. Die Gedichte sind jeweils einer Insel und einem der Ensemblemitglieder gewidmet. Sein Nonett bringt Tuvalu zum Singen, Zischen, Flirren, Summen und Schreien: ein Klangteppich, dem Farben, Patterns, Melodien und Improvisationen entspringen.

Niggenkemper hat nach seinem Studium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln mit einem Stipendium an der Manhattan School of Music seinen Master gemacht und wurde aktives Mitglied der experimentellen Szene New Yorks. Für sein Ensemble Tuvalu hat er Elisabeth Coudoux (Cello), Ben La Mar Gay (Trompete), Louis Laurain (Trompete), Mona Matbou Riahi (Klarinette), Joachim Badenhorst (Klarinette), Tizia Zimmermann (Akkordeon), Artemis Vavatsika (Akkordeon), Jaumes Privat (Spoken Word) gewinnen können. Die Probenphase im Baden-Badener SWR-Studio 2 ist vom 18. bis 22. November, das Konzert findet dann am 23. November im Tollhaus Karlsruhe statt.

Weiterführende Links

SWR NEW Jazz Meeting 2024