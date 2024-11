New York: Meredith Monk Calling

Meredith Monk „Calling“Am 13. November wird es in dem New Yorker Club The Kitchen eine Party zur Veröffentlichung des Katalogs „Calling“ über das Werk der Stimmkünstlerin Meredith Monk geben. Anlass sind die Feierlichkeiten zu Monks 60-jährigem Bühnenjubiläum. Gefeiert wird ihr Werk als Pionierin der interdisziplinären Kunst, der ortsspezifischen Performance und ihrer erweiterten Vokaltechnik. „Calling“ ist ein 400-seitiges Kompendium aus Interviews, Essays, bisher unveröffentlichtem Archivmaterial sowie der Dokumentation ihrer zweiteiligen Werkretrospektive in der Oude Kerk in Amsterdam und dem Haus der Kunst in München.

Nach ihrem Abschluss am Sarah Lawrence College 1964 zog Monk nach New York und begann, in Galerien, Kirchen und nicht-traditionellen Aufführungsräumen zu arbeiten. 1965 begann sie mit ihrer innovativen Erkundung der Stimme als facettenreiches Instrument und komponierte Solostücke für unbegleitete Stimme und Stimme und Keyboard. 1978 gründete sie das Meredith Monk Vocal Ensemble, um ihre musikalischen Texturen und Formen zu erweitern. Ihre Aufnahmen erschienen als Teil von ECM New Series, darunter das 2008 für einen „Grammy“ nominierte Album „impermanence“ und „On Behalf Of Nature“ (2013).

Zusätzlich zu ihren zahlreichen Vokalstücken, Musiktheaterwerken und Opern hat Monk ein neues Repertoire für Orchester, Kammerensembles und Soloinstrumente komponiert. 2019 wurde eine Produktion ihres Werks „ATLAS: eine Oper in drei Teilen“ (1991) unter der Regie von Yuval Sharon vom Los Angeles Philharmonic aufgeführt. Ihre Musik ist in Filmen von Regisseuren wie Terrence Malick, Jean-Luc Godard, David Byrne und den Coen-Brüdern zu hören. Im September 2024 feierte Monk ihre 60. Aufführungssaison in der Park Avenue Armory mit der nordamerikanischen Premiere von „Indras Netz“, dem dritten Teil einer Trilogie von Musiktheaterwerken, die nach „On Behalf Of Nature“ und „Cellular Songs“ 2018 unsere wechselseitige Beziehung zur Natur erforschen,.

Weiterführende Links

„Calling“