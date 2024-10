3: Klangfenster in Osnabrück

Shabnam ParvareshDie Konzertreihe Klangfenster im Kunstraum hase29 in Osnabrück geht in die dritte Runde. Die von der Klarinettistin und bildenden Künstlerin Shabnam Parvaresh kuratierte Reihe zeichnet sich durch ihre besondere Atmosphäre aus, bei der Musik aus dem Augenblick heraus entsteht, getragen durch die Spontaneität der Musiker/-innen, weil sie keinen festgelegten Strukturen folgen, sondern den Moment in den Mittelpunkt stellen, in dem Klänge zum Leben erweckt werden. Die Improvisation schafft einen Raum, in dem der individuelle Sound der Musiker/-innen im Vordergrund steht und deren persönliche Geschichten in die Musik einfließen. Inspiration sind auch die im Kunstraum ausgestellten Werke: ein Dialog zwischen bildender Kunst und Musik beginnt.

Am 10. Oktober trifft Etienne Nillesen mit seinem filigranen Spiel auf der „Extended Snaredrum“ auf die ziselierten Klänge von Parvareshs Klarinetten, gemeinsam setzen sie sich über die Binarität von Komposition und Improvisation hinweg. Weiter geht es am 14. November mit der idiosynkratischen Improvisationsmusik der Wuppertaler Violinistin Gunda Gottschalk und der griechischen Hornistin Elena Kakaloagou, bevor am 4. Dezember das Trio der Berliner Harfenistin Kathrin Pechlof im Kunstraum hase29 Station macht und seine leise improvisierte Kammermusik aufführt. Am 15. Januar kommt ein Trio mit dem italienischen Posaunisten Sebi Tramontana, dem in Berlin lebenden, amerikanischen Bassisten Nick Dunston und dem japanischen Gitarristen und Daxofon-Virtuosen Kazuhisa Uchihashi nach Osnabrück und beim letzten Klangfenster-Konzert trifft der Berliner Pianist Achim Kaufmann am 13. Februar auf den Londoner Saxofonisten John Butcher.

