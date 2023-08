Hannover: Kultursommer 2023

Brazzo BrazzoneSeit Ende Juni läuft in der Region Hannover der Kultursommer 2023, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Morgen spielen in der Kirche St. Martini in Brelingen Gianluigi Trovesi und Hans Lüdemann. Der italienische Meisterklarinettist und der Kölner Pianist nennen sich als Duo „Emotion Pictures“. Am gleichen Abend kann man sich aber auch die Brazil-Jazz-Band Meia Lua zu Gemüte führen, die bei den sogenannten Hinterhof-Konzerten um 17 Uhr in Wettbergen und um 19 Uhr in Wennigsen spielen – im Programm: Songs von João Bosco, Djavan und Milton Nascimento. Oder das Niedersächsische Landesjugendensemble Neue Musik, das auf dem Hermannshof Völksen experimentelle Werke aus den letzten 70 Jahren präsentiert.

Am 18. August geben Brazzo Brazzone – das Sextett hat Jazz, Rock, Latin und Balkanklänge im Repertoire – ein Konzert in Blumenau. Einen Tag später spielt Tycho Barth mit seiner Band Jam-Rock in Hannover-Linden. Auf dem KulturGut Poggenhagen findet am 19. und 20. August das Parkbeben-Festival mit dem Acid-Jazz-Trio Vylla, der äthiopischen Sängerin Feven Yoseph, dem dänischen Quartett Abekejser, dem Hannoveraner Impro-Quartett Aipen, dem dänischen Groove-Ensemble Muito Kaballa und der Bremer DJ Lady Oelectric statt. Das komplette Programm des Kultursommers, das neben Musik auch Theater, Lesungen, Kino, Ausstellungen und vieles mehr umfasst, gibt’s im Netz – auch zum Download als PDF.

